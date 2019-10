PSG : Le Real Madrid flashe sur ce Parisien au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

Ces derniers mois, le Paris Saint-Germain a vendu de nombreux jeunes joueurs formés au club.

En effet, Nsoki, Nkunku ou encore Weah et Ikoné, jugés talentueux mais pas suffisamment pour intégrer le onze-type du PSG, ont fait leurs valises. Adil Aouchiche connaîtra-t-il le même sort ? Actuellement à la Coupe du monde U17 avec l’Equipe de France, ce prometteur milieu de terrain figure en tout cas dans le viseur des plus grands clubs européens. La preuve, AS affirme en ce début de semaine que le Real Madrid l’observe avec attention depuis plusieurs semaines.

Le média indique par ailleurs que les émissaires du club madrilène vont profiter de la Coupe du monde U17 pour approfondir leurs appréciations sur Adil Aouchiche, avant d’éventuellement entamer des négociations avec le Paris Saint-Germain et l’entourage du joueur dans le cadre d’un éventuel deal l’été prochain. « Grand espoir du centre de formation du PSG » selon le média espagnol, Aouchiche s’est illustré dès le premier match des jeunes Tricolores en délivrant une passe décisive à l’autre pépite de l’Equipe de France, le Marseillais Isaac Lihadji. Reste que selon AS, Paris n’est absolument pas vendeur et souhaite faire signer à Aouchiche son premier contrat professionnel cet été, alors que son contrat aspirant arrive à son terme.