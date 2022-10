PSG : Le Real en a marre de Mbappé, la décision tombe

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Vexé par le refus de Kylian Mbappé alors qu’il lui avait déroulé le tapis rouge, le Real Madrid ne compte pas se faire avoir à nouveau. Florentino Pérez travaille sur d'autres pistes.

Mbappé au Real Madrid ? Cela fait trois fois dans sa jeune carrière que l’attaquant champion du monde snobe la Maison Blanche, qui n’a pas pour habitude de voir les stars se défiler quand la demande est là. Cette claque, le club espagnol s’en est bien remis avec un succès dans la foulée en finale de la Ligue des Champions, et un début de saison très convaincant avec Karim Benzema en tête de gondole. D’autant que les Brésiliens que sont Rodrygo et Vinicius continuent de pousser derrière, et assurer que les Merengue préparent aussi l’avenir.

Ni Mbappé, ni Haaland

Ni Erling Haaland ni Kylian Mbappé, le Real Madrid s’est donc contenté de conserver ses joueurs offensifs, mais Florentino Pérez estime avoir compris la leçon. Selon le quotidien espagnol Sport, le président du Real a décidé de ne plus courir après les stars que sont le Français et le Norvégien, préférant miser sur des joyaux à polir qui seront plus fidèles à l’institution. A l’heure où des joueurs comme Luka Modric et Karim Benzema entament les dernières saisons de leur carrière, la Casa Blanca a ciblé deux priorités pour l’avenir. Et Mbappé n’en fait pas partie.

Bellingham et Endrick font rêver le Real

Il s’agit de Jude Bellingham, qui cartonne avec le Borussia Dortmund et pourrait changer de club contre 100 millions d’euros. Le milieu de terrain anglais de 19 ans affole les compteurs, et est vu comme le joueur complet dans ce secteur de jeu et un taulier du football européen dans les années à venir. Marca confirme que le Real est persuadé d’avoir une longueur d’avance pour faire signer l’ancien de Birmingham, et que la somme de 100 millions d’euros suffira au bonheur de tout le monde.

Concernant l’attaque, Florentino Pérez craque pour un nouveau brésilien en la personne d’Endrick. Le très jeune brésilien, qui a signé un contrat avec Palmeiras jusqu’en juin 2025 est aussi dans le viseur du FC Barcelone. Il donnera certainement lieu à une bataille féroce entre les deux géants espagnols, mais Sport affirme que le Real se montre très pressant pour finaliser l’opération dès cet été, quitte à le laisser un an de plus au Brésil le temps que Karim Benzema lui laisse la place. Une preuve de plus que Kylian Mbappé ne semble pas faire partie des plans madrilène pour les années à venir, surtout avec sa récente prolongation au PSG. De quoi dégoûter littéralement un Florentino Pérez désireux de montrer que le Real est plus grand qu’un joueur, aussi désiré était-il toute la saison dernière.