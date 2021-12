PSG : Le Real déclare la guerre et contacte Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dans un peu plus d’une semaine, Kylian Mbappé sera officiellement libre de s’engager pour le club de son choix.

L’attaquant du Paris SG ne l’a jamais caché, il rêve de rejoindre le Real Madrid, et voulait déjà y signer l’été dernier. Mais Nasser Al-Khelaïfi ne l’a pas libéré, car le dirigeant qatari avait toujours l’espoir de prolonger son contrat. Cela semble plutôt mal parti, surtout que les révélations se multiplient sur la situation du club dans les coulisses, où Kylian Mbappé aurait du mal à s’y retrouver entre les passe-droits pour les stars et les clans entre les francophones et les hispanophones. Néanmoins, un terrain d’entente semblait en tout cas trouvé pour tout le monde, à savoir que personne n’allait aborder le sujet de l’avenir du champion du monde 2018 d’ici le mois de mars. Les deux équipes se retrouveront en effet à la fin de l’hiver pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions, avec forcément un gros rendez-vous sportif qui passera au premier plan.

La famille Mbappé rencontre le Real

Le PSG s’est déjà agacé plusieurs fois d’entendre notamment Carlo Ancelotti ou des joueurs madrilènes parler ouvertement de la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real. Les espoirs du club parisien de voir cette association être mise au second plan n’ont toutefois pas duré bien longtemps. En effet, Mundo Deportivo et TMW annoncent qu’une rencontre a eu lieu la semaine dernière entre les dirigeants du Real Madrid et un membre de la famille Mbappé. L’idée était bien sûr de maintenir le contact en vue du passage à la nouvelle année, et de discuter des premiers contours d’un futur contrat. Les deux médias expliquent tout de même que tout n’a pas été rose entre les deux parties, avec notamment l’annonce des exigences financières de Kylian Mbappé, qui ont fait tiquer les dirigeants madrilènes.

Mbappé très gourmand sur le plan financier

💣 Nueva cumbre entre el entorno de Mbappé y Florentino Pérez https://t.co/NSG305KUJj — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 21, 2021

Ce n’est pourtant pas une surprise. Le PSG a fait une superbe offre financière à son attaquant, lui proposant le plus gros salaire du club devant Lionel Messi et Neymar. Une somme astronomique que Mbappé espère bien retrouver du côté du Real Madrid, même si la Maison Blanche se dit qu’elle a probablement pas besoin de monter aussi haut pour convaincre le numéro 7 du Paris SG de signer. Néanmoins, alors qu’un accord est encore loin, les discussions ont surtout porté sur l’aspect contractuel. Et surtout, d’autres réunions sont prévues dans les prochaines semaines, même si le PSG n’aime pas forcément voir le clan de son attaquant trainer avec le Real Madrid. Mais dans quelques jours, il ne pourra légalement rien y redire. Mais visiblement, Florentino Pérez n'a pas pu attendre plus longtemps, quitter à énerver son ami Nasser Al-Khelaïfi, qui déteste voir un dossier lui échapper de cette façon.