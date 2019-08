PSG : Le Qatar va tout perdre avec Neymar, il dit pourquoi

Dans : PSG, Mercato, Liga.

L'hypothèse de voir Neymar quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato enfle de jour en jour, et l'attitude de fermeté décidée par le Qatar pourrait ne pas résister au désir de la star brésilienne de repartir au FC Barcelone. Et si Neymar doit partir, Dave Appadoo estime que le PSG sera tout de même le grand perdant dans cette opération. Le journaliste de France-Football est persuadé que la perte du Brésilien est inévitablement un problème pour le Paris SG, et notamment en matière d'image donnée à l'extérieur.

« Economiquement le PSG peut s’y retrouver c’est sur, mais sportivement non. Dybala c’est loin de Neymar, les statistiques de Neymar, quand on les regarde à la loupe, c’est juste sidérant, 37 matches joués, 34 buts, 20 passes décisives. Le problème de Neymar ce n’est pas quand il est sur le terrain, c’est plutôt quand il n’y est pas et c’est vrai qu’il n’est pas là à des moments décisifs. Avec Dybala, il n’y aura pas ce souci là, mais il sort aussi d’une saison compliquée à la Juventus et qui est en difficulté. En terme d’image le PSG sera le grand perdant. La loupe a été mise sur Paris qui avait fait le braquage du siècle avec Neymar, si tu n’es pas capable de le gérer et de le retenir, tu es le grand perdant de cette histoire », a confié Dave Appadoo sur la chaîne L'Equipe.