PSG : Le Qatar, l’argument massue de Paris pour garder Mbappé !

Dans : PSG.

Cet été, le PSG aura fort à faire pour conserver Kylian Mbappé, lequel figure dans le viseur de Liverpool mais surtout du Real Madrid.

Zinedine Zidane croit fort en les chances du Real Madrid dans ce dossier, dans la mesure où Kylian Mbappé, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, n’a toujours pas prolongé en faveur du club de la capitale française. De toute évidence, Paris ne sera pas en position de force lors du mercato estival, dans le cas où Mbappé refuse de prolonger. A un an de la fin du contrat de la star tricolore, Paris devra faire un choix risqué : vendre l’ancien Monégasque au rabais, ou prendre le risque de le voir partir pour zéro euro l’été suivant. Reste que selon Le Parisien, un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid est loin d’être garanti pour des raisons financières.

Le média juge que pour convaincre Kylian Mbappé, le Real Madrid devra lui proposer un salaire compris entre 25 et 35 ME annuels. Une somme absolument colossale que le géant espagnol risque de ne jamais être en mesure de lui offrir, alors que Florentino Pérez a été difficile à convaincre au moment de prolonger le contrat de Sergio Ramos, qui émarge (seulement) à 15 ME par an. « Il faut rester prudent. Derrière le PSG, il y a le Qatar. Derrière le Real, il y a qui ? Personne » souffle par ailleurs un proche du Paris Saint-Germain au journal francilien, histoire de rappeler que le club de la ville lumière dispose du soutien d’un Etat, et de finances colossales, malgré la crise du Covid-19. Autant dire que malgré un projet sportif qui bat de l’aile cette saison, le PSG reste toujours dans la course pour conserver Kylian Mbappé, pour ceux qui en doutaient…