PSG : Le Qatar furieux, Pochettino condamné

Par Claude Dautel

L'élimination en Coupe de France a mis le PSG en ébullition et depuis lundi soir Mauricio Pochettino est la cible des critiques. A Doha, on a déjà tranché quoi qu'il arrive d'ici la fin de saison.

Le Paris Saint-Germain semblait avoir repris des couleurs depuis le début de l’année 2022, mais le fiasco total contre l’OGC Nice au Parc des Princes en Coupe de France a remis une pression colossale sur le club de la capitale à deux semaines de la réception du Real Madrid en Ligue des champions. Dans le naufrage total qu’a été cette rencontre, les coupables sont nombreux, mais c’est Mauricio Pochettino qui focalise toutes les critiques. L’entraîneur argentin arrivé il y a un an ou presque n’a plus aucun supporter, et certains espèrent désormais que du côté du Qatar on va prendre rapidement des mesures pour mettre fin à cette expérience qui est un échec. La perte du titre de champion de France, le défaite dans le Trophée des champions et cette élimination en Coupe de France ont mis les fans parisiens en colère, et pas qu’eux. Le Parisien le dévoile, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani est furieux de ce qu’il voit et qu'il est désormais convaincu que l’ère Pochettino est terminée.

Doha a tout fait pour virer Pochettino à Noël

Dominique Sévérac l’affirme, avant même l’élimination face à Nice, Doha aurait validé le limogeage immédiat de l’ancien manager de Tottenham, et jusqu’à ces derniers jours le PSG a vraiment et vainement essayé de trouver un entraîneur pour pouvoir virer Mauricio Pochettino pendant les fêtes. « L’opération n’a pas abouti. Son choix prioritaire, Zinédine Zidane, n’a pas voulu arriver dans ce contexte. Pour diverses raisons, dont les deux principales relèvent du fonctionnement interne au PSG et des contours de l’effectif qui ne lui conviennent pas à ce stade », explique le journaliste du quotidien francilien. Nasser Al-Khelaifi a donc décidé d’aller au bout de la saison avec l’Argentin, mais qu’il parte à Manchester United ou pas, Mauricio Pochettino sera limogé une fois que la saison 2022-2023 sera terminée. Lassé de voir le niveau de jeu d’une équipe qui a tout de même dans son effectif Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le Qatar préfère payer pour sa dernière année de contrat et le limoger plutôt que continuer avec son entraîneur actuel.

Cependant, il y a tout de même une saison à finir, et notamment en Ligue des champions. Et même si le vestiaire du Paris Saint-Germain a compris que Mauricio Pochettino ne fera pas de vieux os dans la capitale, l’union sacrée se fait autour de la prochaine double confrontation face au Real Madrid. Le titre en Ligue 1 semblant acquis ou presque, sauf désastre, la C1 reste le seul moyen pour Doha de retrouver le sourire, et une élimination face aux Merengue dès le mois de mars pourrait déclencher un séisme sans précédent.