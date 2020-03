PSG : Le Qatar drague Simeone, l’Atlético active son plan B

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2021, Thomas Tuchel ne devrait toutefois pas rester dans la capitale française à l’issue de la saison. Diego Simeone fait partie des noms cités pour lui succéder…

Ce lundi, Don Balon expliquait que l’entraîneur de l’Atlético de Madrid avait la cote auprès de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo. La venue d’El Cholo au PSG n’est donc pas impossible, et du côté de l’Atlético, on se prépare sérieusement à perdre l’entraîneur charismatique de 49 ans. La preuve, plusieurs médias anglais relayés par le Mundo Deportivo affirment en ce début de semaine que l’Atlético de Madrid a fait de Nuno Espírito Santo l’une de ses priorités cet été en cas de départ de Diego Simeone.

Consciente de la puissance financière du Paris Saint-Germain, la direction de l’Atlético de Madrid ne souhaite pas subir les événements et s’est donc déjà tournée vers la succession de Diego Simeone. Outre l’actuel entraîneur de Wolverhampton, les noms de Jorge Jesus, Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino ou encore Unai Emery ont filtré. Reste maintenant à voir si du côté du Paris Saint-Germain, l’option Diego Simeone se confirmera. Elle colle en tout cas avec ce que souhaitent apporter Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi au sein du club, un gros caractère, une envie de gagner dans les grands rendez-vous et une intransigeance totale avec les stars. Diego Simeone coche toutes les cases, à part peut-être celle de proposer un jeu très offensif. Pour rappel, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid est sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en juin 2022, un vrai obstacle à l’heure actuelle pour le Paris Saint-Germain.