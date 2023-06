Harry Kane tout proche de Paris, Merci Naples

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En quête d'un avant-centre, le PSG rêve de jeunes talents comme Victor Osimhen, Marcus Thuram ou Randal Kolo Muani. Mais, ces dossiers sont trop compliqués ou trop onéreux. La piste menant à Harry Kane semble bien plus atteignable.

L'OM a souvent fait parler de lui pour sa recherche infructueuse d'un « Grantatakan ». Désormais, c'est bien le rival parisien qui est dans cette situation. Le PSG n'arrive pas à mettre la main sur un numéro 9 pour le moment. Les pistes ne manquent pas pourtant chez les Parisiens mais le marché est tendu dans ce secteur de jeu. Le joueur rêvé par le PSG est Victor Osimhen. Mais, le Nigérian est tout sauf un joueur bon marché. Le club parisien envisage d'atteindre les 130 millions d'euros pour convaincre Naples. Un achat pas très intéressant par rapport au Fair-Play Financier.

Le PSG remis en selle pour Kane

D'autres options sont bien moins chères mais pas plus aisées. Randal Kolo Muani est plus proche du Bayern Munich que du PSG à l'heure actuelle. Autre buteur français de Bundesliga, Marcus Thuram fait l'objet d'une concurrence féroce. En plus, le joueur de Monchengladbach n'est pas forcément sous le charme du projet parisien et préfère aller chercher du temps de jeu ailleurs. Ne reste plus qu'une solution au PSG pour posséder un vrai bon attaquant la saison prochaine : envisager le recrutement d'Harry Kane, en fin de contrat en 2024 à Tottenham et désireux de changer d'air.

El PSG evalúa un movimiento concreto por Harry Kane.



El PSG busca un delantero de área. Es un objetivo, independientemente de quién sea el nuevo entrenador.



Osimhen gusta mucho, pero su precio es muy alto, al igual que el de Randal Kolo Muani, por el que está interesado el… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 17, 2023

Le journaliste de Relevo Matteo Moretto confirme l'intérêt de la piste Kane au sein de la direction parisienne. « Le PSG pense à bouger concrètement pour Harry Kane. Le PSG recherche un attaquant de surface. C'est un objectif, quel que soit le nouveau manager. Osimhen est beaucoup apprécié mais son prix est très élevé, comme celui de Randal Kolo Muani que le Bayern veut. Depuis quelques jours, le nom de Harry Kane, qui a un contrat jusqu'en 2024 avec Tottenham, monte en puissance », écrit-il sur Twitter. A 29 ans et avec 30 buts marqués en Premier League cette saison, Harry Kane est un plan B plus que séduisant pour le PSG. Encore faut-il convaincre le joueur, lequel préfère rester en Angleterre. Pas évident d'autant que Manchester United est à l'affût dans ce dossier.