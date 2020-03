PSG : Simeone à la place de Tuchel, Paris à l'assaut

Dans : PSG.

Thomas Tuchel semble se couper de son vestiaire et l'avenir du coach allemand au PSG s'assombrit. Pour le remplacer le Qatar pense à Diego Simeone plutôt qu'à un coach italien.

Placé au poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain à la demande de l’Emir du Qatar, qui l’avait personnellement contacté, Thomas Tuchel a vu sa cote de confiance s’écrouler ces derniers mois. Non seulement le PSG n’arrive pas à bien gérer cette période sur le plan sportif, mais en plus le technicien allemand a totalement perdu la confiance de son vestiaire. Et forcément, une nouvelle élimination rapide en Ligue des champions serait le point final du passage, sans éclat pour l’instant, de Thomas Tuchel au Paris SG. Pour le remplacer, plusieurs noms ont été évoqués, notamment Massimiliano Allegri, mais ce lundi c’est vers l’Espagne que les regards se tournent.

Car Leonardo et Nasser Al-Khelaifi seraient finalement prêts à faire venir Diego Simeone sur le banc du PSG. L’entraîneur argentin de l’Atlético Madrid a encore deux ans de contrat avec les Colchoneros, mais le Paris Saint-Germain est en mesure de faire une offre financière à même de convaincre les dirigeants espagnols. « L’Atlético Madrid a un œil sur cette situation au cas où il devrait chercher un plan B si Diego Simeone décidait de tenter l’aventure », explique Alejandro Santos Sacristan dans Don Balon. Reste tout de même à convaincre El Cholo, qui se sent très bien à l’Atlético Madrid et sait qu’entraîner le Paris SG est une mission très compliquée, le turn-over depuis le rachat par Qatar Sports Investments le confirmant.