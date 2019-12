PSG : Le Qatar drague Pochettino, et ça marche !

Dans : PSG.

Limogé de son poste d’entraineur de Tottenham le mois dernier, Mauricio Pochettino a pris de pleine face les montagnes russes que réserve le football.

En juin dernier, il était considéré comme le maitre d’oeuvre des Spurs, avec une place de finaliste de la Ligue des Champions dans un effectif sans recrue, ce qui a forcé légitimement l’admiration. Mais le mauvais début de saison du club londonien a eu raison de sa longue aventure à Tottenham. Désormais sans job, le technicien argentin était invité par l’organisation Qatar 2022 à la finale du championnat du mondes des clubs, où son tombeur Liverpool a triomphé. L’occasion pour lui de revenir sur la fin de son parcours, mais aussi sur son avenir.



« J’accepte les règles du football et c’est qui m’est arrivé à Tottenham. Mon amour pour Tottenham sera toujours présent. Mon avenir ? J’aime bien la Premier League, c’est très agréable d’y entrainer. Mais il y a d’autres ligues et d’autres clubs qui peuvent être intéressants. La Liga, le PSG ? Je suis ouvert à tout ce qui est intéressant. Et quand je dis ouvert à tout, c’est que je ne veux mettre aucun véto. Il me faut un projet motivant, avec des gens avec qui je peux bien travailler, c’est tout ce que je demande », a fait savoir Mauricio Pochettino dans les médias. Et forcément, son nom a été associé au PSG, qui a récemment prolongé Thomas Tuchel, mais où tout le monde sait que Leonardo rêve d’installer un entraineur qu’il a choisi l’été prochain.