PSG : Le Qatar couvre Zidane d'or, négociations en cours

La fin de l’aventure n’a jamais été aussi proche entre Mauricio Pochettino et le PSG, qui a ciblé Zinedine Zidane pour remplacer l’Argentin.

Mauricio Pochettino va jouer sa place au Paris Saint-Germain à l’occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Et même si l’entraîneur argentin parvient à réaliser une grosse performance en éliminant les Merengue, il ne s’imagine pas continuer au PSG au-delà de la saison en cours. Sauf un improbable revirement de situation, Mauricio Pochettino ne sera plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le club de la capitale planche donc activement sur sa succession et un seul homme fait rêver l’Emir du Qatar, il s’agit de Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid est la priorité absolue du Paris SG depuis de longs mois et selon Foot Mercato, des discussions très concrètes sont déjà en cours entre l’entourage de « ZZ » et l’état-major francilien. A en croire le média, le Paris Saint-Germain propose à Zinedine Zidane un salaire record bien supérieur à celui perçu actuellement par Mauricio Pochettino, dont la rémunération s’élève à 8 millions d’euros net par an.

Zidane priorité absolue du Qatar

Le salaire proposé par le PSG à Zinedine Zidane n’a pas filtré mais il serait également supérieur à ce que percevait le Français à Madrid, c’est-à-dire plus de 12 millions d’euros net par an. Autant dire que le Qatar est prêt à toutes les folies pour s’attacher les services de Zinedine Zidane, que l’Emir considère comme le seul entraîneur au monde capable de gérer un vestiaire composé d’autant de stars et de clans. Comme indiqué à plusieurs reprises, Zinedine Zidane n’est pas fermé à l’idée de travailler au Paris SG dans le futur. En revanche, le natif de Marseille a déjà imposé ses conditions financières mais aussi sportives et organisationnelles. Il se murmure que « Zizou » ne souhaite pas collaborer avec Leonardo. A la place du Brésilien, il aimerait voir Arsène Wenger occuper le rôle de directeur sportif au PSG. Interrogé à plusieurs reprises sur une arrivée à Paris, celui qui travaille actuellement pour la FIFA a toujours nié en bloc. Mais une collaboration avec Zidane pourrait le tenter. Et potentiellement faire le bonheur des supporters parisiens, lassés par la saison actuelle et qui ont perdu toute forme de patience avec Mauricio Pochettino.