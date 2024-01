PSG ‍: Le Qatar convoque Al-Khelaifi, le mercato n'est pas fini

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le mercato du PSG n'est pas terminé, et depuis Doha, le recrutement d'un défenseur central est toujours espéré, même si le club de la capitale française se réveille très tardivement.

Annoncé comme bouclé, le mercato d’hiver du Paris SG ne satisfait pas tout le monde. Chez les supporters, il y a une grande crainte au sujet de la défense, avec les blessures, les absences et le niveau de jeu de certains. La charnière pourrait être le gros point faible du PSG en Ligue des Champions en deuxième partie de saison. Surtout que Paris a bien renoncé à faire venir Leny Yoro, le grand espoir de la Ligue 1 qui ne cesse de progresser, et risque d’être très courtisé l’été prochain. Ce dossier est pourtant à l’abandon, mais là où le Paris SG n’a pas dit son dernier mot, c’est dans le recrutement d’un défenseur central. La venue de Lucas Beraldo ne semble pas suffisante pour les grands matchs européens, et en attendant le retour de Nuno Mendes qui permettrait à Lucas Hernandez de passer dans l’axe, le champion de France en titre n’écarte pas une dernière opération à l’arrache.

Un défenseur central est recherché

🚨L’ état-major du PSG est au 🇶🇦



🔹 Nasser al-Khelaïfi assiste à un comité de l’ECA. Campos également sur place



🔹Paris veut toujours un défenseur. Pas L.Yoro malgré réunion Mendes/NAK il y a une semaine à Doha



🔹Pas exclu que le PSG ne recrute aucun autre joueur avant jeudi — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 30, 2024

C’est ce que RMC affirme, alors que tout l’état-major du PSG s’est réuni à Doha ces derniers jours. La volonté commune est de faire venir un dernier joueur, et pas un milieu de terrain comme cela a pu être évoqué. Luis Campos a ainsi 36 heures pour trouver la perle rare en défense centrale, avec pour le moment très peu de pistes dévoilées. Mais en un jour et demi, il peut se passer beaucoup de choses dans le monde merveilleux du mercato et le dirigeant portugais est un spécialiste de la finalisation à la dernière minute. L’été dernier, le PSG a bouclé plusieurs opérations dans les derniers instants, et l’apport de super agent comme Jorge Mendes permet ce genre de folie.

A l’heure où Danilo Pereira inquiète à ce poste avec sa lenteur, que Presnel Kimpembe est toujours dans le flou et que Milan Skriniar est blessé pour encore plusieurs semaines, il reste à savoir si Luis Enrique se verra apporter un défenseur central capable de changer la donne, alors que le PSG a tenté de faire Matthijs de Ligt du Bayern Munich sans succès dans le courant de ce mois de janvier.