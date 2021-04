PSG : Le Qatar accro à Messi, la révélation de Pastore

Dans : PSG.

A l’affût en cas de départ de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain tente d’arracher l’attaquant du FC Barcelone depuis plusieurs années. En réalité, la direction qatarie s’est toujours intéressée au compatriote argentin de Javier Pastore.

Le Paris Saint-Germain s’est bien positionné pour Lionel Messi. Selon les informations du journaliste Marcelo Bechler, le club de la capitale lui a proposé un contrat de trois années, dont une en option, avec un salaire particulièrement intéressant. Preuve que les Parisiens sont prêts à faire des folies pour récupérer le Barcelonais en fin de contrat. Il faut dire que « La Pulga » représente le rêve des Qataris si l’on en croit Javier Pastore, la première star recrutée par le PSG version QSI, qui avait déboursé 42 millions d’euros sur son transfert en 2011.

« Si j'étais en contact avec l'émir ? Oui, bien sûr. J'étais comme le premier à venir. On est beaucoup à avoir signé mais on parlait beaucoup de moi à cause du prix qu'ils avaient payé, a raconté l’ancien Parisien au quotidien As. Des proches de l'émir, le président Nasser ou le propriétaire me demandaient mon avis sur les joueurs qu'ils allaient recruter, ils me demandaient si ça me paraissait bien ou non. J'avais de bonnes relations avec eux, je l'ai toujours vécu naturellement mais c'était quelque chose de fou. Je parlais avec le roi du Qatar, avec le chef d'un pays, mais il était très jeune, il était comme un ami, il te parlait naturellement, tu ne le voyais pas d'une autre manière. »

« Ils l’ont toujours voulu »

Près de trois plus tard, Javier Pastore garde contact avec ses ex-supérieurs. « Je parle encore avec eux, ça a été un plaisir, ils me remercient toujours et je les remercie, c'était une très bonne décision pour moi », s’est réjoui le milieu de la Roma, avant d’évoquer la piste de son compatriote argentin Lionel Messi. « Ils l'ont toujours voulu, tous les ans, a-t-il assuré. Mais ils ont toujours su que Messi était un plan difficile et que ce serait compliqué de le recruter. Mais ils l'ont toujours voulu. En plaisantant, ils me disaient de le convaincre, comme avec Di Maria. Je leur disais à quel point c'était agréable de vivre à Paris, à quel point on était bien dans l'équipe. Au final, Angel a fini par venir. » Quant au Blaugrana, il faudra attendre la fin de la saison pour le savoir.