PSG : Le Qatar a puni Neymar, Fred Hermel dit bravo !

Dans : PSG, Ligue 1.

Ni FC Barcelone, ni Real Madrid, ni Juventus, c'est bien au Paris Saint-Germain que Neymar jouera cette saison. Après des semaines et des semaines de rumeurs, le feuilleton s'est brutalement terminé soir avec l'annonce que la star brésilienne avait finalement accepté l'idée de jouer une saison de plus au PSG. Pour Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol, du côté du Qatar on a visiblement décidé de ne plus laisser Neymar faire sa loi et c'est une très bonne nouvelle pour le club de la capitale.

Souvent taxé d'être anti-PSG, Fred Hermel donne là entièrement raison au Paris SG. « Ça fait des semaines que je suis persuadé que le PSG n’avait pas vraiment envie de vendre Neymar. Et qu’en même temps, le Barça n’avait pas vraiment envie de recruter Neymar. Quand tu veux vraiment faire affaire, tu trouves toujours une solution. Le Real Madrid a 155 millions d’euros en cash, et ils auraient pu mettre un petit joueur avec, Navas par exemple. Donc il y avait vraiment une possibilité de vendre Neymar au Real, parce que le Barça n’a pas d’argent. Je suis persuadé que le PSG s’est un petit peu vengé de Neymar. Et que Leonardo et l’émir du Qatar ont imposé leur autorité ensemble. Je trouve ça bien. Pour la première fois depuis très longtemps, le PSG a montré qu’il était dirigé. Et que ce n’était pas les caprices de stars qui dirigeaient le club », confie le journaliste de RMC et de L'Equipe.