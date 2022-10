PSG : Le Qatar a déjà bouclé l'avenir de Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le départ de Kylian Mbappé fait l'objet d'inévitables rumeurs, notamment en raison d'un éventuel mécontentement depuis sa prolongation. Mais la réalité au PSG, c'est que le Qatar est prêt à tout pour le conserver.

Le coup de chaud concernant Kylian Mbappé s’est dissipé depuis sa prise de parole ce dimanche, où il a assuré qu’il n’était au courant de rien et qu’il n’avait jamais demandé à quitter le PSG dès le mois de janvier. Le motif de cette rupture brutale serait les promesses non tenues par les dirigeants parisiens après sa prolongation, avec un mercato en-deçà de ses espérances dans plusieurs domaines. Les chances de voir Mbappé claquer la porte de son club dès le mois de janvier étaient infimes, elles ont donc été balayées par le joueur en personne, qui a repris les commandes de sa communication après quelques jours bien chauds.

Mbappé est trop important pour le Qatar

Néanmoins, cette situation tendue pose question sur l’avenir du joueur du PSG. Le club de la capitale a déjà montré, un an avant que Mbappé n’arrive au bout de son précédent contrat, qu’il était capable de se montrer très convaincant sur le marché des transferts. Une offre colossale de la part du Real Madrid avait été refusée, alors que tout portait à croire que l’ancien monégasque allait rejoindre la Maison Blanche pour zéro euros un an plus tard. Nasser Al-Khelaïfi peut-il réaliser le même tour de magie à l’avenir, et conserver un joueur alors qu’il semble désireux de poursuivre sa carrière ailleurs ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Spécialise du marché des transferts, Gianluca Di Marzio est persuadé que c’est possible. Ou du moins qu’il ne faut surtout pas sous-estimer le PSG dans sa capacité à retourner une situation en sa faveur. Ainsi, même ceux qui annonce un Mbappé sur le départ en juin 2023 pourraient bien se mordre les doigts selon le journaliste italien, qui s'est confié dans le média Tribuna. « Je ne pense pas que le PSG, qui un an plus tôt avait refusé 180 millions d’euros pour vendre Mbappé à six mois de la fin de son contrat, le laissera partir dans une situation similaire. Ils ont beaucoup misé sur lui, ont décidé de construire une marque autour de lui. L’image de Kylian, pour le PSG, pour la Coupe du monde au Qatar. Nous savons tous à quel point il est important pour les propriétaires d’avoir Kylian dans l’équipe », a livré Di Marzio, persuadé que QSI a blindé le contrat de son numéro 7 pour qu’il reste le plus longtemps possible sous les couleurs parisiennes.

Mbappé est déçu en ce moment

Blinder justement, le mot est lourd de sens, car entre son salaire et le pouvoir qu’il a quand même obtenu cet été, avec des décisions favorables, Kylian Mbappé est très bien traité au PSG et Di Marzio a tenu à le faire savoir. « Et même si Kylian est déçu en ce moment, le club paye ses joueurs et les paye très bien. Il a eu le directeur sportif qu’il voulait. Il ne voulait plus de Leonardo et Leonardo n’est plus là. Je ne pense pas que le PSG le laissera partir. Ni pour le Real, ni pour Liverpool. Ni pour personne », a confié le spécialiste du mercato. Une position claire de la part du Qatar, qui tient à sa tête de gondole. Car même si Neymar et Messi portent le PSG depuis leur retour au premier plan cet été, la star qui représente l’avenir et l’investissement sur le long terme, cela reste encore et toujours Kylian Mbappé.