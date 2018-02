PSG : Le PSG se plaint officiellement d'un arbitrage anti-PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Du côté du Paris Saint-Germain, on est clairement décidé à faire savoir aux arbitres qu'ils ne doivent pas tout se permettre lorsqu'ils officient pour un match du PSG. Ainsi, selon L'Equipe, après le premier match PSG-OM de la semaine, Antero Henrique a pris sa plume afin d'écrire à Pascal Garabian, le patron des arbitres français, un courrier également transmis aux dirigeants de la FFF et de la LFP.

Pour le directeur sportif du Paris SG, la rencontre de Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et Antero Henrique de rappeler que pour une faute similaire à celle de Lucas Ocampos sur Daniel Alves, Kylian Mbappé avait été expulsé contre Rennes, alors que là le joueur marseillais a été averti. De même, le dirigeant du PSG a fait remarquer que Clinton Njie avait également échappé au rouge suite à son geste sur Marquinhos. Mais surtout Antero Henrique aurait fait part de sa colère suite aux propos de Dimitri Payet qui aurait dit à Benoit Bastien qu'il devait calmer Neymar sous peine de voir les joueurs de l'OM s'occuper du cas du joueur brésilien. « Ces propos sont inqualifiables et auraient dû être sanctionnés et mentionnés par Monsieur Bastien dans son rapport (...) Le PSG fait l’objet d’un traitement partial et inéquitable qui nuit à la qualité du jeu, entraîne des blessures chez nos joueurs et instaure un climat délétère », a indiqué le directeur sportif du PSG. Antero Henrique n'est pas le premier à se plaindre des arbitres français cette saison, l'OM, l'OL et Bordeaux ayant eu récemment des choses à reprocher aux officiels qui oeuvrent en Ligue 1.