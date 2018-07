PSG : Le PSG s'attaque au Bayern Munich pour sa cible n°1

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Les dirigeants du Bayern Munich n'ont pas souvent été très aimables avec leurs homologues du Paris Saint-Germain, n'étant pas les derniers à cracher sur les investissements du club de la capitale. Mais les affaires sont les affaires, et le club bavarois ne dira pas non à un gros chèque venu du PSG pour acheter un de ses joueurs. Et cela pourrait être le cas lors de ce mercato d'été 2018.

En effet, selon Paris United, Thomas Tuchel aurait fait part à Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique de son désir de faire venir un défenseur du Bayern Munich pour venir renforcer ce secteur de jeu du PSG. Et ce joueur n'est autre que Jérôme Boateng, « Le PSG a déjà entamé les discussions avec le Bayern au sujet de l’international Allemand. Parallèlement, le club parisien a proposé un contrat et ses représentants gèrent actuellement les différentes négociations. L’intérêt est réciproque et Boateng est réceptif aux avances du club parisien. Durant le Mondial, il a échangé avec son coéquipier Julian Draxler qui en a profité pour lui vanter le projet parisien », précise le média qui a régulièrement de bonnes infos sur le Paris Saint-Germain. Actuellement, Jérôme Boateng a encore trois ans de contrat avec le Bayern Munich et pour obtenir son transfert, on évoque une somme tournant autour de 40ME.