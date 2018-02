PSG : Le PSG, regret n°1 de l'immense carrière de Ronaldo ?

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Ballon d’Or à deux reprises durant sa carrière, Ronaldo est passé dans les plus grands clubs européens.

En effet, le Brésilien a notamment évolué à Barcelone ou encore au Real Madrid. Mais dans une interview accordée à SFR Sport, il a avoué qu’il avait un gros regret : ne jamais avoir défendu les couleurs du Paris Saint-Germain, club important aux yeux des Brésiliens. Le double champion du monde (1994-2002) aurait bien aimé jouer au PSG et il ne s’en cache pas…

« Il y a des clubs dans lesquels j’aurais aimé jouer. L’un des principaux, c’est le PSG. Je suis venu tellement de fois à Paris, ma vie est passée tellement de fois par cette ville que je me sens parisien. Mais je n’ai jamais eu cette chance, je n’ai jamais eu de proposition. J’ai joué dans de grands clubs européens, mais mon parcours ne m’a mené qu’en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas » a déclaré celui qui était présent en France à l’occasion de la (très médiatisée) fête d’anniversaire d’un certain Neymar.