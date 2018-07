PSG : Le PSG prépare un sale coup à Emery cet été

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Milieu de terrain uruguayen très prometteur, Lucas Torreira est annoncé à Arsenal depuis plusieurs jours.

Mais pour l’instant, le transfert du natif de Fray Bentos chez les Gunners n’a pas encore été officialisé. Et pour cause, le Paris Saint-Germain se serait immiscé dans ce dossier, à en croire les informations obtenues par Gilles Favard, chroniqueur pour la Chaîne L’Equipe. Alors qu’un accord à hauteur de 25ME était évoqué avec les Gunners, le journaliste évoque un montant plus proche de 30ME pour le milieu de terrain de la Sampdoria.

« Lucas Torreira sur les tablettes du PSG. Le joueur de la Sampdoria est très convoité par beaucoup de clubs (proposition de 30 millions d'Arsenal refusée pour le moment) » a annoncé Gilles Favard sur son compte. Un Tweet qui a provoqué l’hystérie des supporters d’Arsenal, qui croisent les doigts pour ne pas voir la concurrence du PSG se confirmer au mercato. En quête d’un renfort au milieu de terrain pour combler le départ de Thiago Motta, le club de la capitale passera-t-il réellement à l’action ? On en saura sans doute rapidement plus dans les prochains jours…