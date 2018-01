PSG : Le PSG peut remercier Tony Chapron ricane Salomon

Dans : PSG, Ligue 1.

Tony Chapron a tiré toute la couverture médiatique dimanche soir lors du match Nantes-PSG faisant passer le résultat final de cette rencontre au second plan. De la même façon, plus personne ne parle des soucis dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, alors que cela avait été à la Une chaque jour la semaine passée. Alors, rien que pour cela, Bruno Salomon estime que le PSG peut remercier Tony Chapron, car grâce à lui les joueurs parisiens sont tranquilles au moins quelques jours.

« Merci Monsieur Chapron, j’en rigole encore. Merci parce que grâce à lui on ne va plus venir nous suriner avec les problèmes en interne du PSG, savoir si c’est encore la zizanie dans le vestiaire… là il y a du grain à moudre pour plusieurs jours », ironise le journaliste de France Bleu Paris, conscient que les projecteurs vont se détourner du Paris Saint-Germain et laisser le club de la capitale travailler tranquillement. Reste que le match contre le Real Madrid se rapproche et que bien vite le PSG sera de nouveau au centre des préoccupations, Tony Chapron ne sera pas là chaque week-end pour faire le show.