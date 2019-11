PSG : Le prix décevant annoncé pour le naming du Parc des Princes

Dans : PSG.

Ce n’est pas prévu pour tout de suite, mais le PSG envisage de « vendre » le nom du Parc des Princes, afin d’y associer une marque pour compléter ses revenus.

Une opération qui ne pourra être effectuée que dans quelques années, sachant qu’il s’agira du Parc des Princes rénové et agrandi que veulent mettre en place les dirigeants qataris. En attendant, le Paris Saint-Germain ne cache pas son désir de se lancer dans cette opération, avec la création d’un site Internet spécialement dédié à ce naming. Si la question de la marque qui osera s’apposer à la légendaire enceinte de la Porte d’Auteuil est sur toutes les lèvres, Vincent Chaudel s’est penché sur le montant que pourrait toucher le PSG pour cette opération. Et selon le fondateur de l’Observatoire du foot business, cela ne devrait pas voler si haut que cela.



« En France, on tourne autour de 5 ME, mais la notoriété du PSG peut lui faire viser entre 10 et 15 ME par an. Le PSG doit montrer sa bonne volonté auprès de l’UEFA et de son fair-play financier, notamment en réduisant comme il s’est engagé à le faire le poids de ses sponsors qatariens et en augmentant les autres. Vu la capacité du Parc, très en deçà des stades de ses principaux concurrents européens, le PSG a une marge limitée », a livré le spécialiste du foot-business, pour qui l’apport ne serait pas si important que cela dans le budget parisien. Sans compter l’effet parfois répulsif auprès des supporters.