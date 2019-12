PSG : Le plan parfait, Mbappé aux JO, et pas au Real Madrid

Dans : PSG.

Concentré sur les prochaines échéances avec son club, Kylian Mbappé refuse de parler de son éventuelle prolongation au PSG, ou même de son été qui s’annonce très chargé.

Fer de lance de l’équipe de France, l’attaquant parisien rêvera d’un nouveau titre international lors de l’Euro 2020. Et après cela, le numéro 7 du PSG espère encore repousser les limites en disputant les Jeux Olympiques. C’est l’un des rêves de son début de carrière, mais il y a plusieurs obstacles à cela. Le PSG notamment, qui sera décideur sur ce sujet, et qui a fait part par le biais de Leonardo de son inquiétude à voir son joueur enchainer les compétitions pendant l’été, et revenir possiblement simplement à la mi-septembre. Dans cette optique, L’Equipe affirme que Didier Deschamps a remis les idées de Kylian Mbappé en place, lui faisant comprendre que sa priorité était de faire une belle deuxième partie de saison avec Paris, notamment en Ligue des Champions, puis d’arriver en pleine forme à l’Euro.

Pour les JO, ce sera certainement à voir par la suite, chose pour laquelle le PSG et le clan Mbappé sont d’accord. Néanmoins, l’ancien monégasque sait ce qu’il veut, et a des arguments à faire valoir. Tout d’abord le fait que le PSG a déjà laissé Marquinhos enchainer la Copa America et les JO en 2016. Que les grands joueurs que sont Lionel Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo ont tous tenté leur chance aux JO, avec réussite pour l’Argentin et le Brésilien. Et surtout que dans les discussions au sujet de son avenir, le PSG sait très bien que, si jamais Mbappé est autorisé à participer au rendez-vous olympique de Tokyo, cela lui garantit quasiment la présence de Mbappé pour une saison de plus, tant il semble peu probable de le voir conclure un transfert au Real Madrid, ou ailleurs, au coeur de cet été fou. Et cela peut aussi faciliter les discussions pour une prolongation de contrat. De quoi trouver un bon compris capable de satisfaire tout le monde ? C'est la tendance.