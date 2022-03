PSG : Le plan en or du Qatar pour Salah dévoilé

A l’instar de Mauricio Pochettino, le directeur sportif Leonardo n’est pas certain de conserver sa place au PSG cet été.

Hormis l’intouchable Nasser Al-Khelaïfi, tout le monde est menacé au Paris Saint-Germain. Directeur sportif du club parisien, Leonardo est sur la sellette, à l’instar de son entraîneur Mauricio Pochettino. Pour combler un éventuel départ de Leonardo, plusieurs noms ont été évoqués au PSG et notamment celui d’Andrea Berta, actuellement en place à l’Atlético de Madrid. Du côté de la presse anglaise, un autre nom est évoqué. En effet, selon les informations du Telegraph, le Paris Saint-Germain est très intéressé par Michael Edwards, qui n’est autre que l’homme fort de Liverpool. Le bras droit de Jürgen Klopp est le grand artisan des récents succès de Liverpool, où il a fait venir Sadio Mané, Mohamed Salah et les autres stars qui composent aujourd’hui l’effectif des Reds.

