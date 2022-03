PSG : Pochettino limogé, Camara intérimaire, l'idée folle !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La présence de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine semble improbable, mais certains aimeraient que l'entraîneur argentin passe tout de suite à la trappe et soit remplacé pour la fin de la saison.

La colère qui monte au sein de la communauté des supporters du PSG, mais aussi chez de nombreux consultants, a encore franchi un palier dimanche après la parodie de match à Monaco. Non pas que la défaite remette en cause la quête du 10e titre de Champion de France par Neymar et ses coéquipiers, Paris comptant encore 12 points d’avance sur l’Olympique de Marseille, avec en plus une différence de buts avantageuse, alors qu’il ne reste que 9 matchs à jouer cette saison. Mais c’est l’attitude globale des joueurs parisiens qui choque et scandalise, la prestation en Principauté ayant démontré que le Paris Saint-Germain se moquait ouvertement de la Ligue 1, et boudait après son élimination en Ligue des champions. Et si les footballeurs parisiens sont au premier rang des accusés, Mauricio Pochettino n’échappe pas au procès fait contre le club de la capitale. Déjà malmené depuis des semaines, l’élimination face à Madrid ayant décuplé les attaques, l’entraîneur argentin a confié qu’il hésitait sur son avenir à Paris en 2022-2023, pour tout le monde, il n’aura pas à hésiter puisqu’il sera viré. Et certains suiveurs avancent même un scénario pour que l’ère Pochettino s’achève durant cette trêve internationale avec la nomination par Nasser Al-Khelaifi d’un entraîneur intérimaire jusqu’à la fin du Championnat de Ligue 1.

Pochettino ne sert plus à rien au PSG

Adepte du franc-parler, Nicolas Puiraveau, membre du collectif Paris United, n’en peut plus de Mauricio Pochettino et il réclame son départ immédiat. « Pochettino est le responsable numéro 1, si on trouve que les joueurs se foutent de nous sur le terrain, et bien c’est à lui de ne pas les mettre. On a des jeunes, des joueurs qui jouent moins, et bien qu’il les fasse jouer. Icardi, je suis désolé, mais pourquoi il ne débute pas contre Monaco ? Franchement, si les autres sont dépressifs et qu'ils jouent quand même, il sert à quoi Pochettino ? Il va nous finir la saison avec toujours la même compo, que les mecs soient en forme ou pas, donc on va encore faire neuf matchs comme cela (…) Il y a des clubs où on lance des entraîneurs pour 10 matchs une opération maintien. Je ne vois pas pourquoi au PSG, une opération commando de 9 matchs pour siffler la fin de la récréation, car le titre il sera là quoi qu’il arrive. Il faut virer Pochettino, car il n’a aucun levier sur des joueurs, il n’a pas envie de trouver des solutions, car il sait bien qu’il va gicler. Moi je le dégage immédiatement, et les joueurs sont devant leurs responsabilités, car en plus Al-Khelaifi. Je prends Zoumana Carama pour deux mois, il ne sera pas là pour préparer la saison prochaine, mais juste pour montrer aux joueurs que c’est fini, que le PSG n’est pas un club de retraités. Ça va fâcher des joueurs et des agents, mais on ne peut pas continuer deux mois comme ça », explique le spécialiste du PSG, qui a vite reçu le soutien d’un autre consultant concernant l'entraîneur de l'équipe de Youth League, qui vient de se faire sortir de cette épreuve.

Yacine Hamened, actuellement au Canada où il participe au fonctionnement d’une académie du PSG, est également à bout de nerfs. « Là, on peut aller au bout sans perdre le titre, même en jouant mal. Maintenant, Pochettino s’en fout donc il doit dégager et il faut reprendre en main le club (…) La solution Camara peut permettre de lancer les jeunes qu’il connaît, de toute façon ça ne peut pas être pire que ce que l’on voit actuellement. Pochettino n’impose rien, on ne doit même plus s’interroger sur ses capacités, il faut juste corriger cela avant la fin de saison, car là on est parti pour donner une image catastrophique. S’il ne gère plus rien, et bien qu’il reste chez lui », a lancé, ulcéré, l’auteur de « Les hors-jeu du football français » et chronique du Club des 5, qui n'a jamais caché qu'il n'était pas fan de l'entraîneur argetin du Paris Saint-Germain.

Pour l'instant, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi sont aux abonnés absents, les deux dirigeants du Paris Saint-Germain ayant disparu de la circulation depuis le fiasco de Santiago-Bernabeu. Même si le célèbre influence de Doha, @ElQatari, a réclamé dimanche le départ de l'ancien manager de Tottenham via le hashtag #PochettinoOut, pour l'instant c'est le silence total du côté du Parc des Princes, alors même qu'une courte trêve internationale débute. Mais cette discrétion absolue n'est pas obligatoirement synonyme d'absence de révolution à venir, Thomas Tuchel, viré quelques heures seulement après une large victoire contre Strasbourg, et au début de la trêve de Noël 2020, a payé pour comprendre qu'au PSG tout est possible, surtout quand s'y attend le moins.