PSG : Le père de Lionel Messi confirme pour Paris !

Avant de s'embarquer dans un avion vers Paris, le père de Lionel Messi a confirmé que ce dernier rejoignait le PSG. Et il a renvoyé les journalistes au Barça pour avoir des explications.

Les événements se précipitent ce mardi midi concernant la signature imminente de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. En effet, interrogé par une journaliste de la Sexta à l'aéroport de Barcelone, Jorge Messi a reconnu que cette fois c'était fait, et que le sextuple Ballon d'Or rejoignait le PSG. « Je lui ai demandé si Messi signait au PSG aujourd'hui : « oui », je lui ai demandé qui était le responsable du départ de Léo : « renseigne toi au club » et je lui demandé si son fils était triste : « tu ne l'as pas vu ? », a précisé Maria Garrido, présente sur place et qui connaît de longue date la famille Messi. D'autre part, Lionel Messi a cette fois quitté sa villa et roule vers l'aéroport de Barcelone El Prat où le Paris Saint-Germain a envoyé un avion privé.

🚨JORGE MESSI ACABA DE LLEGAR AL AEROPUERTO DE BCN.



Le pregunto si messi fichara por el PSG hoy: “si”



Le pregunto quien es el responsable de q Leo se vaya: “averiguen en el club”



Le pregunto si su hijo está triste: “no lo habeis visto?” — Maria Garrido 1997 ⚽️🎥 (@mariagarridos) August 10, 2021