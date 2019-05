PSG : Le Paris SG privé des droits TV de la L1 en 2020 ?

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Alors que l’éventuelle Ligue des Champions « semi-fermée » pourrait voir le jour en 2020, le syndicat des clubs professionnels français (UCPF) réclame la suppression des droits TV de Ligue 1 pour les clubs qui y participeront. Evidemment, le Paris Saint-Germain est concerné, et la menace existe réellement puisque Didier Quillot a confirmé que la LFP étudiait actuellement cette demande de Bertrand Desplats, président de l’EAG à la tête de ce syndicat des clubs professionnels français.

« Cette proposition nécessite une analyse juridique précise. Elle est en cours. En tout état de cause, nous devons respecter nos textes et notamment le code du sport, qui prévoit un principe de mutualisation et des critères minimum de répartition des droits audiovisuels » a expliqué le directeur général de la LFP avant de conclure. « Nous avons besoin de l’équipe A du PSG, pas de la B. La L1 a besoin du PSG et le PSG a besoin de la L1. Nos destins sont liés. La nouvelle C1 est un danger majeur pour l’attractivité de notre championnat ». Affaire à suivre donc, mais nul doute que l’on n’accueillera pas positivement cette nouvelle du côté de Paris…