PSG : Le Paris SG digère mal le match reporté

Dans : PSG.

Le premier match de Ligue 1 reporté à cause du Coronavirus est celui qui devait opposer ce samedi le RC Strasbourg au Paris SG.

Une décision prise par les autorités, et notamment le Préfet, pour tenter d’éradiquer la propagation de la maladie dans un département très touché. S’il est difficile d’ignorer l’actualité et de contester la décision des autorités, le PSG regrette néanmoins le timing de l’annonce. C’est en effet quand tout le groupe s’est déplacé et était arrivé dans la cité alsacienne que les Parisiens ont appris que le match n’aurait finalement pas lieu.

Un déplacement qui aurait pu éviter selon le PSG, qui a regretté auprès de RMC de ne pas avoir été tenu informé de la possibilité d’annulation de cette rencontre. Cela perturbera bien évidemment la préparation du match de mercredi face à Dortmund, avec de la fatigue en moins mais un peu moins de temps de jeu dans les jambes des joueurs qui en avaient besoin. Et bien évidemment, cela pose toujours question sur la tenue de la rencontre dans un Parc des Princes rempli à ras bord pour cette rencontre de Ligue des Champions.