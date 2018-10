PSG : Le Paris de Tuchel a une nouvelle arme offensive

Dans : PSG, Ligue 1.

Suite à la trêve internationale d'octobre et avant une semaine très importante, avec des matchs contre Naples en Ligue des Champions et face à l'OM en L1, le Paris Saint-Germain n'a pas forcé son talent pour battre Amiens (5-0). Ce samedi après-midi, sur la pelouse du Parc des Princes, le club de la capitale a donc assuré l'essentiel afin de poursuivre son début de saison record en enchaînant une dixième victoire en autant de journées de championnat.

Tout cela grâce à Kylian Mbappé, auteur d'un nouveau but, le neuvième de sa saison en L1, et au jeune Moussa Diaby, qui continue de faire son trou à Paris avec une passe décisive et une réalisation, mais aussi et surtout grâce à une nouvelle arme offensive ! En effet, Paris s'est rapidement mis à l'abri en première période avec deux buts similaires sur coups de pied arrêtés : sur un corner de Di Maria tiré côté droit, Marquinhos (12e) puis Rabiot (42e) ont marqué de la tête en coupant au premier poteau. Une marque de fabrique du PSG de Thomas Tuchel, qui peut cependant remercier Zoumana Camara, en charge des phases arrêtées cette saison. Dans tous les cas, avec ce nouvel atout, devenu primordial dans le football moderne, le PSG dispose d'une nouvelle corde à son arc pour battre tous les records.

Le Paris Saint Germain inscrit 2 buts après corner dans un match de L1 pour la 1ère fois depuis le 21 août 2016 face à Metz(2)

Di Maria(5 passes décisives) est co-meilleur passeur avec Payet en L1 cette saison #PSGASC — Stats Foot (@Statsdufoot) 20 octobre 2018