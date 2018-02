PSG : Le Parc des Princes en feu, c'est le secret du PSG contre Madrid !

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Suite à la belle victoire de son Paris Saint-Germain contre Strasbourg samedi (5-2), Unai Emery s'est montré confiant par rapport au match retour face au Real Madrid.

Trois jours après son échec à Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-3), le club de la capitale s'est rassuré en battant sèchement le Racing en Ligue 1 (5-2). Une performance collective remarquée, surtout d'un point de vue offensif, qui montre que le PSG est bel et bien intraitable dans son Parc des Princes. Invaincu dans son stade cette saison, Paris a remporté ses treize matchs de championnat à domicile. Une statistique qui rassure Unai Emery, avant le match retour contre le Real de Zidane en C1.

« La victoire est importante après le match de mercredi. On confirme que le club maintient un bon rythme à domicile. Ça nous permet de préparer les deux matchs contre Marseille et Madrid qui arrivent. Quand les joueurs et moi nous parlions dans le vestiaire, on s’est rappelé du match de mercredi, mais c’est important de se rappeler des choses positives. Nous voulons transmettre aux supporters que nous aurons besoin de tout le monde. Les trois prochains matchs ici sont très importants, et on va être très concentrés. C’est très bon de jouer deux fois contre Marseille car ils ont un très bon niveau. L’équipe est prête malgré le résultat de mercredi. Je suis sûr que la performance sera bonne au prochain match. Tout le monde sait qu’à la maison, on a une force en plus. Peut-être que la performance de l’adversaire est meilleure quand il joue à domicile. Ça ne dépend pas seulement de nous. Ça dépend des actions, des arbitres aussi », a lancé l'entraîneur du PSG, qui estime donc que l'ambiance du Parc peut transcender son groupe lors du match le plus important de sa saison le 6 mars prochain. Mais avant de dire que tout reste possible, Paris devra d'abord prendre confiance contre l'OM, le 25 février en L1 puis le 3 mars en Coupe de France.