PSG : Le nouveau prodige anglais suivi, Paris se dit « très surpris »

Surveillé par l’UEFA et son fair-play financier, le Paris Saint-Germain reste actif dans ses recherches.

En plus de sa quête d’un milieu défensif, le club de la capitale continue de chercher la perle rare chez les jeunes du monde entier. Et notamment en Allemagne où Jadon Sancho impressionne depuis le début de la saison. L’ailier de 18 ans est la grande révélation du Borussia Dortmund avec ses cinq buts et huit passes décisives.

Des statistiques qui lui ont ouvert la porte de la sélection anglaise, et qui font de lui l’un des joueurs les plus convoités. En effet, Sky Sports indique que le Paris Saint-Germain est très intéressé par l’ancien joueur de Manchester City, tout comme Arsenal et Manchester United. Pas de quoi inquiéter Dortmund qui n’a aucune intention de vendre son prodige.

Dortmund n’est pas vendeur

La preuve avec la réaction de l’entraîneur Lucien Favre qui a volontairement répondu à côté alors qu’on l’interrogeait sur l’avenir de son joueur. « Sancho a beaucoup de potentiel. Il n'a que 18 ans et il est déjà en sélection anglaise, c'est rare. Mais il a encore beaucoup de choses à améliorer et il le sait. Il doit continuer à travailler et à prendre du plaisir », a confié l’ancien coach de l'OGC Nice. De son côté, Paris s’est dit « très surpris » par ces rumeurs.