PSG : Le miracle Icardi, son divorce change tout

Après des débuts compliqués avec Galatasaray, Icardi parvient à enchaîner les matchs et à être performant avec le club turc. Le président des Stambouliotes commence même à envisager un transfert définitif de l'attaquant argentin.

Auteur d'un doublé lors du choc contre le Besiktas le samedi 5 novembre, Icardi a été unanimement salué pour sa performance aboutie. Malgré ses problèmes conjugaux, le joueur prêté par le PSG arrive à s'intégrer dans le collectif d'Okan Buruk. L'international Argentin (8 sélections) a inscrit 3 buts et délivré 1 passe décisive en 5 rencontres disputées dans la Süper Lig. Son bilan est très satisfaisant et commence à donner des idées aux dirigeants stambouliotes pour un éventuel transfert. Icardi se plaît bien à Istanbul alors que le PSG ne semble plus disposé à lui offrir du temps de jeu, même lorsque le buteur de 29 ans reviendra à Paris. Lors du forum économique du football mondial, le président de Galatasaray, Dursun Özbek s'est exprimé sur l'avenir d'Icardi en Turquie.

Le PSG est prévenu, Galatasaray veut Icardi

« Galatasaray a fait du prêt d'Icardi un véritable succès. Le PSG paie une très grande partie de son salaire. Son coût salarial pour Galatasaray est de 750 mille euros. Il s'est également adapté très rapidement à l'équipe. Je ne pense pas que son club voudra le vendre. Il ne suffit pas que Galatasaray veuille le transférer. Il est un footballeur accompli. En fonction des conditions économiques de Galatasaray ce jour-là et de la demande en face, Galatasaray effectuera le transfert s'il y a l'harmonie entre les deux » a déclaré le président des Cimbom qui ne semble pas insensible au charme de Mauro Icardi. Reste désormais à convaincre le PSG de laisser partir l'ancien joueur de l'Inter Milan qui en cas de bonnes performances, va probablement attirer les convoitises d'autres clubs européens. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, Icardi aura le choix à la fin de la saison entre poursuivre son aventure avec Galatasaray ou tenter une dernière fois de s'imposer à Paris.