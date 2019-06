PSG : Le mercato le saoule, Kylian Mbappé se fâche !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Très décevant en Turquie samedi soir, Kylian Mbappé a réalisé une prestation bien plus digne de son statut en Andorre.

Auteur du premier but français, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est montré plus collectif, et son attitude a été irréprochable du début à la fin de la rencontre. C’est donc sur une bonne note que le natif de Paris est parti en vacances. Mais l’été risque d’être long pour le n°10 de l’Equipe de France, dont le nom est associé au mercato chaque jour. Et pour cause, le Real Madrid de Zinedine Zidane lorgne toujours sur lui.

Mais après la victoire française en Andorre, Kylian Mbappé a poussé un petit coup de gueule sur les rumeurs incessantes à son sujet. « Ce n’est pas le moment de parler du Real Madrid. Vous me poser toujours la même question mais ce n’est pas le moment » a pesté le buteur tricolore devant les médias espagnols, sans pour autant affirmer, afin de faire définitivement taire les rumeurs, que sa volonté était de rester au Paris Saint-Germain. Ce qui alimentera à coup sûr les rumeurs dans les médias espagnols lors des prochains jours…