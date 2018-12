PSG : Le Marakana ? Mbappé va trop vite pour avoir peur

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après s’être déplacé à Anfield puis au San Paolo de Naples, le Paris Saint-Germain s’apprête à découvrir une nouvelle ambiance très chaude à Belgrade, au Marakana. Une atmosphère très hostile attend les partenaires de Kylian Mbappé, mais ne comptez pas sur l’international français pour trembler devant les fans serbes. Présent en conférence de presse, le buteur parisien a confié qu’il s’attarderait bien plus sur ce qui allait se passer sur le terrain, plutôt que sur l’ambiance en tribunes…

« On aura pas le temps de regarder les supporters »

« Dans ce groupe, on a vu de beaux stades cette saison et des ambiances très chaudes comme à Naples et Liverpool. Les souvenirs ne sont pas si loin, c’est tout récent » a expliqué l’attaquant tricolore, qui espère bien faire parler sa vitesse pour faire taire les très hostiles supporters de l’Etoile Rouge de Belgrade. « Je ne suis jamais venu en Serbie avec les pros. C’est une nouvelle expérience mais on vient pour la qualification et on n’aura pas le temps de regarder les supporters » a-t-il expliqué. Rendez-vous donc ce mardi soir à l’issue d’un match où Paris aura simplement besoin d’un petit point, sauf scénario catastrophe, pour assurer sa qualification dans ce groupe très relevé.