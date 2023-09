PSG ‍: Hakimi lui manque de respect, Luis Enrique aime ça

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, le PSG reçoit l'Olympique de Marseille en Ligue 1 au Parc des Princes. Luis Enrique devrait une fois de plus s'appuyer sur le talent d'Achraf Hakimi.

Le PSG se doit de réagir en Ligue 1 après un revers la semaine passée face à Nice. Les hommes de Luis Enrique ont déjà accumulé pas mal de retard. Le succès dans la semaine face au Borussia Dortmund a rassuré quelque peu. La performance d'un homme surtout : Achraf Hakimi. Le latéral marocain est libéré sur son côté droit et peut bénéficier du soutien total de Luis Enrique. L'ancien sélectionneur de l'Espagne avait déjà pu observer le profil d'Hakimi lors du dernier huitième de finale de Coupe du monde contre le Maroc. Un match qui aura mené à l'élimination de l'Espagne par le Maroc, avec également une très belle prestation d'Azzedine Ounahi. En conférence de presse avant le Classique de Ligue 1, Luis Enrique a été questionné sur le sujet.

Hakimi ne lâche pas Luis Enrique

Le nouvel entraineur du PSG a en effet indiqué qu'il n'avait pas oublié Ounahi et cette élimination. Surtout qu'apparemment, Hakimi n'hésite pas à se moquer de lui. « Ounahi ? C'est un joueur de classe mondiale. Pour moi, ce n'est pas une grande joie de reparler de ce match. C'est un match où le Maroc avait très bien défendu, en particulier Ounahi. Il y avait également Hakimi dans ce groupe. Il se moque encore de moi en reparlant de ce match à l’entraînement. C’est aussi l’essence du football que nous aimons, il faut savoir perdre et gagner », a notamment indiqué Luis Enrique, bon client en conférence de presse et qui a l'air de prendre les choses avec le plus de recul possible. Cependant, l'Espagnol sera déjà très attendu ce dimanche soir au Parc des Princes. Un faux pas face au rival phocéen le mettrait assurément encore plus sous pression.