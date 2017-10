PSG : Le malheureux Cavani divise au Real Madrid

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Ne parlez plus du « penaltygate » au Paris Saint-Germain. Depuis leur désaccord contre Lyon (2-0), Edinson Cavani et Neymar ont fait la paix et affichent une nouvelle complicité.

Une simple stratégie de communication ? C’est du moins la théorie avancée par Don Balon. D’après le média espagnol, l’Uruguayen serait mal à l’aise et voudrait absolument quitter le club francilien. Cela tombe bien, le Real Madrid penserait à l’avant-centre parisien ! Mécontent du rendement de son secteur offensif, le président Florentino Pérez attendrait de voir si la BBC réagit d’ici cet hiver. Dans le cas contraire, la piste Cavani serait activée.

Enfin, à condition que Pérez parvienne à convaincre son entraîneur. De son côté, Zinédine Zidane refuserait de recruter un concurrent pour Karim Benzema. Autre obstacle pour le dirigeant, sa star Cristiano Ronaldo ne serait pas favorable à l’arrivée d’un numéro 9 moins altruiste que l’ancien Lyonnais. Il est vrai que l’on imagine mal CR7 et Cavani partager la pointe de l’attaque madrilène...