PSG : Le mal est fait, Cavani doit fuir Paris

Présent en conférence de presse avant le choc entre le PSG et Saint-Etienne, Thomas Tuchel a publiquement indiqué qu’il souhaitait conserver Edinson Cavani au mercato d’hiver.

A moins d’un gros retournement de situation, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain ne rejoindra donc pas l’Atlético de Madrid cet hiver. Pour son bien et pour la suite de sa carrière, il serait pourtant préférable que le Matador de Paris s’en aille dès janvier selon Jérôme Rothen. Supporter assumé du club de la capitale, le consultant de RMC a indiqué qu’il adorerait voir Cavani poursuivre à Paris. Mais objectivement, il estime que le mal est déjà fait et que le malaise est trop profond entre l’ancien goleador de Naples et Thomas Tuchel...

« Pour l’amoureux du PSG que je suis, je veux que Cavani reste, histoire qu’il s’offre une meilleure sortie que sur les derniers matchs. Maintenant, je ne vois pas comment la situation peut s’arranger. Tuchel a son équipe-type, et Cavani n’est pas dans ses petits papiers. Il y a beaucoup trop de joueurs qui sont devant lui, et surtout, j’espère que tous les joueurs seront enfin opérationnels en février pour le retour de la Ligue des Champions. Pour son épanouissement, Cavani ne peut pas accepter une telle situation. Malgré ce match de Coupe de France, Cavani n’a pas oublié la première partie de saison, et surtout le dernier mois. Contre le Real, il n’a pas joué une seconde, alors qu’Icardi n’était pas flamboyant. Face à Galatasaray, il n’était pas titulaire, et il a marqué un penalty en fin de match. C’est le seul fait intéressant de sa fin d’année 2019. Pour moi, si un des quatre fantastiques se blesse, Cavani ne sera toujours pas titulaire. Le mal est fait. Donc il faut qu’il s’en aille maintenant ! Mais ça risque d’être compliqué, et à mon avis, il va rester au PSG jusqu’à la fin de cette saison » a commenté l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste que Leonardo semble, lui aussi, bien décidé à conserver Edinson Cavani jusqu’à la fin de son contrat…