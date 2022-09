PSG : Le Maccabi fixe ses règles et menace !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le PSG affronte le Maccabi Haïfa en Israël lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Après sa victoire contre la Juventus Turin lors de la première journée, le Paris Saint-Germain veut enchainer avec un succès en Israël contre le Maccabi Haïfa, une équipe largement à sa portée. Néanmoins, le PSG sera confronté, mercredi soir, à une ambiance particulièrement hostile. Il faut dire que le Maccabi Haïfa fait tout pour se sentir vraiment à la maison à l’occasion du match de prestige contre le PSG. Les dirigeants ont tout mis en œuvre pour ne pas avoir de supporters s’extasiant sur les dribbles de Neymar, les passes magiques de Messi et la vitesse supersonique de Kylian Mbappé. Afin de s’assurer du soutien sans faille des spectateurs présents mercredi soir, le Maccabi Haïfa a publié une mise en garde sur les réseaux sociaux pour éviter que le PSG se sente un peu trop confortable.

Le Maccabi Haïfa prévient les supporters du PSG

Le nom du tweet est assez clair : « Notre maison, nos règles ». Dans son infographie publiée sur Twitter, le Maccabi Haïfa appelle tous les supporters à venir « avec des écharpes, drapeaux et maillots verts uniquement ». Il est par ailleurs stipulé à la fin du tweet qu’il sera « impossible d’accéder aux tribunes du Maccabi Haïfa avec un maillot du club rival ». Les spectateurs d'Haïfa qui voulaient aller voir jouer le PSG ou les stars du club parisien sont prévenus. Un message qui ne concerne toutefois pas le parcage des supporters du Paris Saint-Germain, mais qui a pour objectif que des supporters du PSG ne soient pas dissimulés un peu partout dans le stade. Quant au parcage visiteurs, rappelons que le CUP a pris la décision de ne pas faire le déplacement en raison des conditions de sécurité imposées par les autorités israéliennes.

Un voyage compliqué en Israël

La mise en garde du club du Maccabi Haïfa n’est pas anodine car lors des deux dernières éditions du Trophée des Champions en Israël, énormément de supporters locaux du PSG avaient garni les tribunes. Ce sera toutefois inévitablement le cas. En effet, malgré le boycott du CUP, 500 supporters indépendants feront le déplacement depuis Paris, et ils seront rejoints par 1000 fans du PSG en provenance d'Israël, pour un cortège qui marquera forcément son soutiens aux joueurs de Christophe Galtier. Des joueurs parisiens qui savent déjà que le voyage en Israël sera compliqué. En effet, le champion de France ne se rendra pas au stade Sammy-Ofer pour la conférence de presse et la découverte du terrain, en raison de 4h de vol puis d'une heure de car pour aller à Haïfa depuis Tel-Aviv. De même, pour des raisons de sécurité, le retour du PSG ne pourra pas se faire pendant la nuit de mercredi à jeudi, mais uniquement le lendemain. Pour cette rencontre, Christophe Galtier fera sans Renato Sanches, Presnel Kimpembe et Keylor Navas, tous blessés.