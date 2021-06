PSG : Le Graët brise le rêve de Mbappé

Dans : PSG.

Kylian Mbappé ne s’en est jamais caché, il rêve de disputer les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France.

L’attaquant du PSG aura peut-être l’occasion unique de disputer les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Mais l’occasion d’accomplir ce rêve se présentait également en ce mois de juillet 2021 avec les JO de Tokyo, juste après l’Euro. A plusieurs reprises, Kylian Mbappé avait ouvert la porte à une participation aux Jeux de cet été. Rapidement, le PSG s’est positionné contre l’avis de Mbappé mais également de Neymar, qui rêvait aussi de jouer les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce mardi, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, a abondé dans le sens du PSG en faisant savoir qu’il était utopique que Kylian Mbappé enchaîne l’Euro puis les Jeux Olympiques en l’espace de quelques jours.

« Non, ça, je pense que maintenant... Oui, bien sûr, il rêve… mais ça va être compliqué. Il faut bien se dire qu’entre le championnat (d’Europe) où on espère aller assez loin et le début des JO avec les stages, ça me paraît aujourd’hui utopique » a lancé Noël Le Graët au micro de RTL avant de poursuivre. « Sa déception ? Aujourd’hui il parle plutôt de 2024 donc je suis au moins rassuré pour le mois prochain ». Il y a quelques jours, il avait été écrit dans certains médias européens que Kylian Mbappé utilisait les négociations avec le PSG pour sa prolongation de contrat afin d’obtenir le droit de disputer les Jeux Olympiques en 2021. Il n'obtiendra finalement pas gain de cause, à moins d’une grosse surprise. Plus globalement, c’est un véritable casse-tête auquel est confronté Sylvain Ripoll, la très grande majorité des clubs n’autorisant pas leurs joueurs à disputer les Jeux Olympiques, qui ne se déroulent pas sur des dates FIFA et qui exemptent donc les clubs de toute obligation.