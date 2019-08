PSG : Le gentil Draxler éclipsé par Neymar et Mbappé, c’est terminé !

Dans : PSG, Ligue 1.

Un temps annoncé sur le départ, lorsque le Paris Saint-Germain avait besoin de vendre, Julian Draxler ne devrait pas bouger cet été.

Le milieu de terrain garde la confiance de l’entraîneur Thomas Tuchel qui apprécie sa polyvalence. Une qualité essentielle pour l’ailier de formation, qui a dû redescendre dans l’entrejeu pour éviter de jouer les doublures de stars. « Ça n’a pas été facile car le club a acheté Kylian et Neymar qui jouent sur les mêmes postes que moi, a confié l’international allemand. (...) J’ai dû m’adapter. Même si c’était compliqué, je pense avoir répondu présent. »

« Être en concurrence avec eux m’a obligé à reculer au milieu. Et forcément, je ne pouvais pas marquer 15 ou 20 buts pendant la saison, a souligné l’ancien joueur de Wolfsburg. Avec la MCN, je suis fatalement moins au centre de l’attention. C’est un fait. Mais le football est un sport d’équipe et, quand on a de tels joueurs dans son effectif, on doit se mettre au service du collectif et faire en sorte de trouver la meilleure alchimie pour que l’équipe gagne. » Il n’empêche que Draxler a prévu de sortir de l’ombre cette saison.

La promesse de Draxler

« J’ai encore une marge de progression importante. J’ai presque 26 ans et je pense que les meilleures années de ma carrière arrivent maintenant et c’est pour cela que je continue à m’entraîner aussi dur : pour aider l’équipe de la meilleure des manières, a annoncé le Parisien. J’arrive à l’âge parfait : j’ai de l’expérience mais je suis encore jeune. Donc je pense que les supporters et le club verront la meilleure version de Julian Draxler cette saison. » Avec les arrivées de Pablo Sarabia, Ander Herrera et d’Idrissa Gueye, la concurrence sera aussi féroce au milieu.