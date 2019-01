OL : Ferland Mendy au PSG ? Il corrige une erreur et entrouvre la porte !

Dans : PSG, Mercato, OL.

Il y a quelques semaines, interrogé par Téléfoot, Ferland Mendy avait répondu à une question sur la possibilité de revenir au Paris Saint-Germain lors d'un prochain mercato, et le défenseur de l'Olympique Lyonnais avait répondu non. Une réponse claire et nette, mais qui à priori était seulement dû à un malentendu. C'est du moins ce qu'explique ce mardi Ferland Mendy qui a passé huit ans au PSG avant de rejoindre Le Havre, puis l'OL.

Et le défenseur international de l'OL d'expliquer ce bug de communication. « Ce que j’ai dit à Téléfoot ? Il y a eu un malentendu. J’ai cru qu’on me demandait si Paris était mon club de cœur. J’ai répondu non. Après, tout le monde en a conclu que je ne voulais pas y retourner. Si je rattrape le coup ? Non, c’est vrai. Au PSG, ils ont été chouettes avec moi. Après un an sans jouer à cause de ma blessure, ils m’ont dit de revenir alors que j’étais zéro, que je ne savais plus jouer au foot. Je suis resté un an, ils m’avaient dit qu’ils allaient peut-être me faire signer, finalement, ils ont pris trop de temps, donc, ciao. Mais ils m’ont redonné ma chance. Il n’y a pas de sentiment de revanche vis-à-vis du PSG. Je n’ai rien contre les Parisiens », explique, dans France-Football, un Ferland Mendy, qui ne s'oppose pas du tout à un éventuel retour au Paris Saint-Germain.