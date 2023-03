PSG : Le flop Renato Sanches affole le mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté l’été dernier en provenance de Lille pour 15 millions d’euros, Renato Sanches est un énorme flop au PSG cette saison.

Avec seulement 16 apparitions en Ligue 1 et un temps de jeu famélique, Renato Sanches n’a rien apporté au Paris Saint-Germain malgré les espoirs placés en lui par Luis Campos et Christophe Galtier. Comme redouté, le Portugais a été handicapé par les blessures, ce qui l’a empêché d’enchainer les matchs et d’être performant. Un coup dur pour le PSG, qui a fait signer au natif de Lisbonne un contrat jusqu’en juin 2027. Mais fort heureusement, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos auront peut-être l’occasion de rattraper leur erreur de l’été dernier dans les semaines à venir car selon le site 90 Min, plusieurs clubs de Premier League sont prêts à tenter à leur tour le très risqué pari Renato Sanches. Et il s’agit de deux clubs aux moyens importants : Liverpool et Newcastle. Désireux de se renforcer au milieu de terrain lors du prochain mercato, Jürgen Klopp est fan de Renato Sanches et semble prêt à prendre le risque de le recruter, malgré sa saison quasiment blanche au Paris Saint-Germain.

Renato Sanches courtisé en Premier League

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @renatosanches18

En Premier League, le nouveau riche Newcastle est également sur les rangs. Les Reds et les Magpies sont les grands favoris pour recruter le milieu de terrain du PSG, mais ils ne sont pas les seuls clubs intéressés. Outre-Manche, Tottenham, Aston Villa et Wolverhampton ont également manifesté leur intérêt, mais nul doute que le champion d’Europe 2016 avec le Portugal privilégiera des clubs plus huppés tels que Liverpool et Newcastle. Enfin, le site 90 Min croit savoir qu’en Italie, les dirigeants de l’AC Milan sont toujours à l’affût. L’été dernier, le club lombard avait longtemps fait de Renato Sanches une priorité, avant finalement d’être devancé par le Paris SG. Toujours attentif au dossier, le club milanais ne s’interdit pas de soumettre une offre aux dirigeants parisiens pour Renato Sanches lors du prochain mercato. Autant dire que le PSG aura les cartes en main dans ce dossier et certainement la possibilité de se débarrasser rapidement de son flop Renato Sanches. A moins que Luis Campos ne décide finalement d’accorder une seconde chance au Portugais…