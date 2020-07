PSG : Le feuilleton Ndombele relancé, Mourinho est imprévisible !

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le PSG a coché le nom de Tanguy Ndombele, en grande difficulté à Tottenham.

Le dossier Sergej Milinkovic-Savic étant très onéreux, Leonardo a étudié au cours des derniers jours la piste menant à l’ancien milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. En grande difficulté depuis sa venue à Tottenham, l’international français ne semblait plus avoir les faveurs de José Mourinho, ce qui ouvrait grandement la porte à un transfert dans les mois à venir. Mais en conférence de presse, l’ancien manager du Real Madrid et de Chelsea a totalement chamboulé ce feuilleton du mercato en indiquant qu’il croyait encore à Tanguy Ndombele. Par conséquent, il n’est plus autant certain que Tottenham souhaite s’en séparer cet été…

« Le football est plein de joueurs qui ont connu des débuts difficiles et qui ont bien terminé. Ndombele est capable de reprendre les choses en mains. Le talent peut faciliter l'adaptation. À Manchester United, à Liverpool, au Real Madrid, à Barcelone, au Bayern Munich, cela semble normal que des grands joueurs s'assoient sur le banc. Mais lorsque c'est le cas à Tottenham, on en fait un drame. Les joueurs et le reste du monde doivent comprendre que ce n'est pas un drame » a indiqué José Mourinho, pour qui il n’y a donc rien de catastrophique à ce que Tanguy Ndombele ne se soit pas imposé dès sa première saison à Tottenham. Reste maintenant à voir s’il s’agit d’un discours de façade afin de récupérer le meilleur prix possible de la vente de Tanguy Ndombele. Ou si effectivement, l’entraîneur des Spurs a la ferme intention de relancer l’ancien Lyonnais et d’en faire un titulaire dans les jours et les semaines à venir…