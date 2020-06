PL : Clash à Tottenham, Mourinho est dans le coup

Dans : Premier League.

Entraineur au tempérament sulfureux même s’il s’est quand même calmé par rapport à ses débuts, José Mourinho déteste une chose : qu’un joueur lui résiste.

Et c’est ce qui est en train de se passer à Tottenham, où Tanguy Ndombele est monté au front pour s’opposer à son manager. La recrue vedette des Spurs à l’été 2018 n’a pour le moment pas su répondre aux attentes. Mais l’ancien lyonnais estime ne pas avoir la confiance de son entraineur, qui le met souvent sur le banc, malgré des performances convaincantes à l’entrainement selon les observateurs. Résultat, c’est la lassitude qui gagne le milieu de terrain de l’équipe de France et avec son fort tempérament également, c’est allé au clash. C’est ce que dévoile TF1, via son journaliste Julien Maynard, pour qui leur collaboration est terminée aux yeux de Ndombele.

Ce dernier, mis sur le banc depuis la reprise et encore une fois ce mardi soir contre West Ham, a fait savoir à José Mourinho qu’il voulait partir du club cet été. Une conclusion abrupte et surtout dramatique pour le club londonien, qui a tout de même fait venir le milieu de terrain pour 62 ME, et ne pourra clairement pas en tirer un aussi bon prix dans ces conditions. Le marché des transferts est encore loin, et Tottenham se concentre sur la perspective d’aller chercher une place en Ligue des Champions, mais ce dossier va certainement animer les prochains jours, et les prochaines conférences de presse du Spécial One, qui n’est pas du genre à se laisser dicter ses choix dans les situations tendues.