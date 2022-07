Khephren Thuram au PSG, Lilian Thuram refuse

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Convoité par le Paris Saint-Germain, où Christophe Galtier le connaît très bien, Khephren Thuram sait que son départ de l'OGC Nice sera compliqué. Son père n'est pas du tout favorable à un transfert au PSG.

Le nouvel entraîneur des champions de France a déjà vu deux joueurs rejoindre son effectif, puisqu’après Vitinha c’est Hugo Ekitike qui s’est engagé avec le Paris Saint-Germain. Mais parmi les autres pistes suivies par Luis Campos, il y a un joueur que Christophe Galtier rêve d’avoir, c’est Khephren Thuram, le milieu de terrain qu’il a eu sous ses ordres à Nice. Sentant le danger qui rôdait dans ce dossier, le président du Gym avait déjà dégainé il y a trois semaines en conférence de presse. « S’il y a des joueurs niçois qui suivront Christopher Galtier à Paris ? Non, ce ne sera pas possible. Si la porte est fermée pour Khephren Thuram ? Bien sûr ! On ne vendra pas nos meilleurs joueurs cette saison », avait prévenu Jean-Pierre Rivère.

Nice refuse d'écouter le PSG, Lilian Thuram dit non au PSG

Mais cela n’empêche pas le PSG de continuer à vouloir s’offrir l’international Espoirs et cette semaine L’Equipe a confirmé que le Khephren Thuram était bel et bien une cible estivale du club de la capitale. Cependant, dans ce dossier, Lilian Thuram, le père du joueur niçois a son mot à dire. Le champion du monde 1998 a donc reçu la visite de Luis Campos, lequel avait pour charge de lui exposer ce que le Paris Saint-Germain envisageait concernant Khephren, notamment lui permettre d’évoluer dans sa carrière en ayant la possibilité de travailler avec Kylian Mbappé, Lionel Messi ou bien encore Neymar. Selon le quotidien sportif, si forcément Lilian Thuram a été attentif à ce que lui a présenté le conseiller personnel de Nasser Al-Khelaifi, ce n’est pas pour cela qu’il a validé un départ de son fils : « Lilian serait convaincu que son fils cadet a tout pour continuer à s’épanouir cette saison à Nice. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khephren Thuram (@k_thuram)

Une mauvaise nouvelle pour le PSG et Christophe Galtier, qui pourrait rapidement apprendre qu’en fait l’OGC Nice travaille pour réunir Khephren et Marcus Thuram sous le maillot azuréen dès ce marché des transferts. Un dossier qui cette fois aurait reçu l’aval de Lilian Thuram, ce qui change évidemment tout. Seul avantage pour Paris dans ce dossier, c'est qu'en faisant rapidement connaître sa réponse, la famille Thuram évite aux champions de France de perdre trop de temps dans des négociations vouées à l'échec. Agé de 21 ans, Khephren Thuram a encore du temps avant de signer un jour, ou pas, avec le Paris Saint-Germain.