PSG : Le feuilleton Adrien Rabiot finit par une bataille en Italie

A deux mois de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot ne connaît toujours pas l’identité de son prochain club.

Le milieu de 24 ans a longtemps été annoncé au FC Barcelone, avant d’être envoyé aux quatre coins de l’Europe. On a notamment parlé du Real Madrid, du Bayern Munich et de nombreux cadors de Premier League. Mais depuis quelques jours, il semble que la piste la plus chaude se situe en Italie, où la Juventus Turin serait la mieux placée dans les discussions avec la mère et agent du Parisien.

Rien d’étonnant lorsque l’on sait que la Vieille Dame est une spécialiste pour attirer les joueurs en fin de contrat. Mais d’après le quotidien As, la Juve sera confrontée à un nouveau concurrent au sein de son championnat. En effet, l’Inter Milan serait apparu sur ce dossier. L’actuel troisième de Serie A aurait même contacté le clan Adrien Rabiot pour lancer les négociations, sans doute avec une voire plusieurs longueurs de retard sur le champion local. En tout cas, le « Duc » a de grandes chances d'atterrir en Italie.