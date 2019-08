PSG : Le dossier Neymar prend feu, Al-Khelaïfi propose un deal au Real ET au Barça

Dans : PSG, Mercato, Liga.

C’est le cas depuis deux mois, le Paris Saint-Germain n’est pas totalement fermé au départ de Neymar, mais il ne le fera que s’il y trouve son compte sur le plan financier.

Jusqu’ici, Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais sourcillé devant les offres au rabais ou les propositions orales guère convaincantes. Mais cette fois-ci, c’est la dernière ligne droite et le PSG ne veut plus perdre de temps. Selon Le Parisien, il a ainsi posé ses conditions au FC Barcelone comme au Real Madrid pour laisser filer Neymar. Pour trouver un accord avec la Maison Blanche, le président parisien veut récupérer une grosse somme d’argent, qui reste encore négociable mais doit dépasser les 100 ME, ainsi que Vinicius Junior, sans quoi aucun deal ne sera possible. Le Real Madrid n’y serait plus totalement opposé, ayant même sondé son jeune ailier pour savoir si la perspective d’atterrir à Paris pouvait l’intéresser selon La Sexta.

Le club catalan a aussi eu sa missive, avec la demande pour transférer le Brésilien. Il faudra 100 ME en cash, ainsi que Nelson Semedo et Ousmane Dembélé. Et visiblement, le plus difficile sera de trouver les 100 ME à envoyer tout de suite, sachant que Nelson Semedo n’est pas vraiment considéré comme un joueur indispensable, et que Dembélé commence à lasser les dirigeants avec ses blessures, retards et son manque de sérieux. Au point de relancer un deal pour l’un des deux géants espagnols ? C’est le moment ou jamais.