PSG : Le dossier Neymar énerve le Qatar, le couperet va tomber

Dans : PSG, Mercato.

Toujours aucune avancée concrète dans le dossier Neymar malgré une semaine annoncée, comme toutes celles d’avant, comme décisive pour l’avenir du Brésilien.

Le numéro 10 est toujours un joueur du PSG, et aucun club n’a fait de réelle avancée pour y remédier. La situation est partie pour durer jusqu’au dernier moment, même si cela n’avantage clairement pas le Paris SG. La défaite à Rennes l’a démontré, le club de la capitale est handicapé par l’absence de son meneur de jeu, et surtout le fait qu’il soit impossible de savoir s’il faudra le remplacer en cas de départ, ou si l’équipe restera inchangée.

Résultat, selon ESPN, le PSG envisage de prendre une décision radicale et de mettre un terme à toutes les discussions qui agacent en haut lieu, à Doha. Celles-ci ne portent par leurs fruits de toute façon, et Neymar s’est bien rendu compte qu’aucun prétendant ne faisait un énorme forcing pour le faire venir. Officialiser le fait que le Brésilien restera à Paris cette saison pourrait être perçu comme un acte fort, et aider tout le monde à tourner la page. De plus, cela éviterait des discussions de dernière minute, et un éventuel départ de Neymar qui serait difficile à compenser en un temps réduit. Nul doute qu’à Paris, tout le monde apprécierait ce message fort, même si Neymar, qui croit encore à son départ, aurait certainement un peu de mal à le digérer.