PSG : Le dossier Cavani relancé, Tuchel l'avoue

Dans : PSG.

Edinson Cavani a-t-il envie de quitter le PSG dès cet hiver ? A 15 jours de la fin du marché des transferts, l’attitude de l’Uruguayen laisse perplexe son entraineur.

Absent sur blessure en raison d’une gêne perçue à l’entrainement, Edinson Cavani n’était pas du déplacement de milieu de semaine à Monaco. Cela commence à faire beaucoup pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG, qui enchaine les pépins physiques et les absences depuis un an. S’il a renoncé à concurrencer Mauro Icardi au poste d’avant-centre du Paris SG, l’ancien napolitain pourrait être tenté de rejoindre l’Atletico Madrid, qui rêve de le recruter dès cet hiver. Résultat, la presse espagnol a accusé Cavani d’être surtout blessé « diplomatiquement », ce que Thomas Tuchel a réfuté. Toutefois, le technicien allemand a reconnu que son buteur se posait certainement des questions sur son avenir, preuve que tout n’est pas définitivement réglé.



« Il est blessé, j’étais avec lui et le docteur après l’entraînement, il a senti quelque chose dans le pubis. Ce n’était pas possible qu’il soit avec nous mais c’est tout. J’ai déjà expliqué beaucoup de fois la situation de Cavani et ça ne change pas. Je ne veux pas qu’il parte car c’est mieux pour nous d’être avec lui afin d’atteindre les objectifs du PSG, clairement. S’il se pose des question sur son avenir ? Je pense mais vous devez poser cette question-là à Edi… », a envoyé Thomas Tuchel, qui sait qu’un départ de Cavani n’est pas envisagé. Mais si un accord devait avoir lieu pour une belle somme à six mois de la fin du contrat de l’Uruguayen, Leonardo pourrait être tenté, sachant que Cavani n’est pour l’heure plus vraiment le buteur qu’il était par le passé.