PSG : Le désamour total d'Ambre Godillon pour Adrien Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1.

Considéré comme le meilleur joueur du début de saison au PSG, grâce à une préparation de qualité et une implication totale, Adrien Rabiot baisse nettement de pied.

Moins performant à Rennes, coulé à Liverpool, le milieu de terrain ne parvient pas à être le point fort parisien dans son secteur de jeu, et ses actions décisives se font rares. Au cœur d’une polémique estivale après son refus d’être réserviste avec l’équipe de France, impliqué dans des discussions compliquées avec le PSG pour prolonger, Adrien Rabiot a-t-il trop de problèmes à régler ? Ambre Godillon n'y va pas par quatre chemins au moment d'évoquer ce dossier qui divise à Paris.

« Je ne vais pas dire qu’il a un problème mental car dit comme ça, c’est un peu compliqué. Moi je dirai qu’il digère des discussions qui sont compliquées avec le Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot ne se met absolument pas dans les bonnes conditions pour réussir une bonne saison au PSG. Ce qu’il montre vis-à-vis des supporters ne lui permet pas d’être adulé. Il ne montre aucun attachement. C’est de la communication, mais il ne montre pas qu’il tient au club. On voit juste des négociations permanentes pour tenter de partir, un chantage affectif. Adrien Rabiot, tous les signaux qu’il envoie aux supporters, à ses coéquipiers sur le terrain, à sa direction dans les discussions, ça le met dans une position où on n’arrive pas à s’attacher à Adrien Rabiot. Et après, il y a le sportif. Et sportivement, sa nonchalance récurrente, elle est frustrante. Ce n’est pas nouveau avec lui, on l’appelle le Duc, ce n’est pas pour rien. Il a de l’or dans les pieds, il a une élégance, mais il n’en fait quasiment rien », a pesté la journaliste de Yahoo Sport, persuadé que non seulement le milieu de terrain gâche sa carrière, mais qu’en plus il prépare doucement sa sortie du PSG en fin de saison.