PSG : Le coup fatal d'Al-Khelaïfi pour Pogba

Le PSG est bien en discussions avec Paul Pogba pour le faire venir cet été. Mais pas avec Manchester United.

Ce serait certainement la touche finale d’un mercato haut en couleurs. Le Paris SG rêve d’ajouter un milieu de terrain de prestige en faisant venir Paul Pogba dans la capitale française. Les excellentes relations avec Mino Raiola, qui se remplit les poches à chaque transfert ou prolongation d’un de ses joueurs au PSG, permettent déjà de tâter le terrain avec une idée bien précise en ce qui concerne l’arrivée du champion du monde français. L’intérêt est donc réel, et même réciproque. Dans son armada, Nasser Al-Khelaïfi se verrait bien attirer une figure de proue du football français, et ainsi engranger un élément positif en plus en vue de conserver Kylian Mbappé. De son côté, Paul Pogba pourrait tenter de relancer sa carrière après un parcours assez irrégulier du côté de Manchester United.

A 28 ans, c’est peut-être l’heure du grand changement pour La Pioche, qui pour la première fois considère sérieusement une arrivée au PSG. Mais si le joueur est tenté, encore faut-il trouver un accord avec Manchester United. Et selon les révélations de The Athletic, le président Al-Khelaïfi pourrait surprendre tout le monde en décidant de ne pas bouger le moindre petit doigt. La prise de contact servirait simplement à s’assurer que Paul Pogba sache qu’un énorme contrat l’attend au PSG, et que celui-ci sera toujours de mise en 2022. Ainsi, pas de prolongation au menu, et une énorme signature libre dans un an, voilà qui serait la stratégie parisienne pour éviter de débourser les 50 ME demandés par Manchester United. Une tactique osée, mais qui permettrait de confirmer que le Paris SG sait aussi désormais la jouer fine pour recruter, et faire signer des éléments majeurs en fin de contrat.